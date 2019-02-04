Сказал как отрезал: Лавров дал ответ Токио по Курилам

Москва не оставляет японцам выбора

Две страны смогут обсудить вопрос мирного соглашения только после того, как японцы согласятся с итогами Второй мировой войны. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Токио должен признать, что Россия по праву владеет Курильской грядой.

"Мы хотели бы, чтобы наши японские соседи четко подтвердили очевидное, а именно – итоги Второй мировой войны, включая полное признание и уважение суверенитета Российской Федерации, в том числе над упомянутыми островами",

– цитирует главу МИД РФ, выступившего в Киргизско-российском славянском университете, агентство ТАСС.

Лавров жестко подчеркнул, что разговор невозможен без выполнения японцами требования Москвы.

В ноябре 2018-го президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились возобновить консультации по мирному соглашению. Японцы рассматривали возможность заключить договор в обмен на южные Курильские острова. Теперь же власти страны требуют территории, которые являются "естественным продолжением" самого северного японского острова Хоккайдо.

При этом жители Страны восходящего солнца, согласно свежему опросу, считают, что главе их правительства не удастся договориться с россиянами и взять под контроль острова. Абэ же пообещал, что будет отстаивать японский суверенитет на исконные северные территории – острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи.