Японцы разочаровались в идее с Курилами

Острова идеально подходят для размещения ракет США, и поэтому Россия их не отдаст

Российские острова Курильской гряды, на которые претендует Токио, нужны не только Японии, но и США. Размещенная там американская военная база поможет решить сразу несколько проблем, стоящих перед Западом. В частности, ликвидировать ракетную угрозу со стороны КНДР. Такие рассуждения появились в японской прессе.

"Ракеты, направленные из КНДР в сторону США, будут взлетать через Приморский край России. Для того чтобы поразить межконтинентальную баллистическую ракету в начале пути, нужно стрелять из точки, которая находится северо-восточнее Хоккайдо", – говорится в статье Japan Business Press.

Таким образом, идеальное размещение средств ПРО США – спорный остров Итуруп, пишет издание.

Более того, там же на Ирутупе можно разместить ПВО, направленные на Иран, – в этом случае США защитят уже Европу.

А еще американские военные на Курилах лишат Россию преимущества, которое она получила благодаря незамерзающему порту Владивосток, где базируется ее Тихоокеанский флот. Если хотя бы три крайних Курильских острова перейдут под юрисдикцию Японии – а значит, и США, выход российским кораблям в открытое море через незамерзающий пролив Екатерины между Кунаширом и Итурупом легко будет заблокировать.

В связи с этим японское издание делает вывод, что вряд ли Москва согласится добровольно расстаться со столь стратегически важными территориями, пишет сайт "Комсомольская правда".

В 1951 г. Япония подписала Сан-Францисскую декларацию, в которой отказалась от любых претензий на Курильские острова и южный Сахалин, отошедшие к России по итогам Второй мировой войны, напоминает "Царьград". Сейчас Токио пытается получить острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в обмен на мирный договор с Москвой, гарантируя при этом, что не даст разрешения Вашингтону разместить военные базы на Курилах. При этом все антироссийские действия США, в том числе разрыв договора по РСМД, Япония поддерживает.