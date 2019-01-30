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Абэ досрочно присвоил Курилам статус японских островов

Синдзо Абэ. Фото: kremlin.ru
Политик считает, что территория всегда принадлежала Токио и осталось лишь оформить это документально

Премьер-министр Синдзо Абэ во время прений в нижней палате парламента заявил, что Япония имеет суверенитет над Курильскими островами, которые назвал "северными территориями".

"Северные территории – это территории, на которые распространяется наш суверенитет. Изменений в этой позиции нет",

– уверенно сказал политик.

При этом Абэ пояснил, что позиция правительства состоит в том, чтобы определить документально принадлежность четырех островов. По его словам, Токио активно ведет переговоры с Москвой, однако декларация 1956 г. сохраняет юридическую силу в настоящий момент, передает ТАСС.

"Девятая статья этого документа предполагает продолжение переговоров о заключении мирного договора и определяет, что после его подписания Японии будут переданы гряда Хабомаи и остров Шикотан", – добавил японский премьер-министр.

Абэ не стал раскрывать подробности переговоров с Россией, чтобы "не повлиять" на процесс.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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