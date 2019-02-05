После передачи южных Курил США поставят там свои ракеты

Если в результате переговоров между Москвой и Токио несколько островов Курильской гряды перейдут под контроль Японии, российские субмарины лишатся свободного доступа в Тихий океан. С таким предупреждением выступил руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин.



В настоящий момент на все четыре спорных острова распространяется суверенитет РФ. Благодаря этому Россия контролирует незамерзающий пролив Екатерины между Кунаширом и Итурупом. Через него атомные подводные лодки могут круглый год незаметно выходить с базы на Камчатке в открытое море.

"У меня нет сомнений, что если острова будут переданы японской стороне, то на следующий день там появятся американцы. Они сразу же перекроют пролив для нашего флота",

– заявил Жилин в интервью URA.RU.

По мнению аналитика, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и обсуждаемая передача Японии островов – звенья одной цепи. Вашингтон собирается установить ракеты, которые были запрещены договором, на южных Курильских островах, чтобы изменить расклад сил в регионе в свою пользу.

Эта идея буквально витает в воздухе. В конце января газета Japan Business Press написала о том, что четыре российских острова Курильской гряды, на которые претендует Япония, за счет своего географического положения станут идеальным местом для размещения американских ракет. По словам авторов статьи, ракетные комплексы будут направлены не против России – они укрепят защиту США и Японии от баллистических ракет Северной Кореи.

В России назвали подобные заявления провокацией, передает РИА "Новости".

"Полагаю, что элемент скандальности – это попытка японского массмедиа с короткой историей обратить на себя внимание. С другой стороны, подобная демонстративная провокация определяется мнением и пожеланием определенных кругов внутри Японии. В этом отношении можно утверждать, что такого рода статьи обострят дискуссию в отношении Курильских островов в Японии и поляризуют японское общество", – заявил заместитель директора Экспертно-аналитического центра Дальневосточного федерального университета Дмитрий Шелест.

По мнению аналитика, подобные высказывания "играют против Японии, чьи заверения о миролюбивых намерениях разбивают такого рода провокации".