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В Токио прошел митинг в поддержку возврата Курильских
островов, организаторы которого внезапно решили воздержаться от жестких
формулировок в адрес Москвы: Курилы решили не называть "незаконно
оккупированными".
Об "оккупации" Россией островов не ни слова в декларации "Общенационального митинга за возвращение территорий", пишет ТАСС. Тем не менее, участники встречи назвали острова Курильской гряды "исконно" своими. Примечательно, что задний фон сцены, на которой выступали приглашенные члены правительства и представители общественных организаций, висел плакат с надписью "Верните четыре северных острова" (имеются ввиду Курильские острова – прим. ред.)
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