Однако территориальные претензии к Москве все равно остались

В Токио прошел митинг в поддержку возврата Курильских островов, организаторы которого внезапно решили воздержаться от жестких формулировок в адрес Москвы: Курилы решили не называть "незаконно оккупированными".



Об "оккупации" Россией островов не ни слова в декларации "Общенационального митинга за возвращение территорий", пишет ТАСС. Тем не менее, участники встречи назвали острова Курильской гряды "исконно" своими. Примечательно, что задний фон сцены, на которой выступали приглашенные члены правительства и представители общественных организаций, висел плакат с надписью "Верните четыре северных острова" (имеются ввиду Курильские острова – прим. ред.)

Организаторы и участники митинга поддержали идею заключения мирного договора между Японией и Россией, но только после того, как Москва удовлетворить