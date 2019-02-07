Битва за острова началась

Бредящие об архипелаге японцы предпринимают первые попытки, чтобы установить там свои законы. Нахрапом действуют рыбаки Страны восходящего солнца, объявив войну российским.

Они выгоняют их с промысла в территориальных водах РФ у Южных Курил и создают опасные ситуации в море для наших судов. Об этом стало известно из жалобы, которую Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) направила в Росрыболовство.

Поводом послужили отчеты капитанов, которые сообщили о стесненных, а порой невозможных, условиях работы в Кунаширском проливе. По их словам, ежедневно порядка 20 японских шхун занимают все рыбные, во всех смыслах слова, участки, тем самым лишая мест российский флот. Хотя это территория РФ, куда японцев пустили только благодаря межправительственному соглашению.

"Несмотря на отсутствие согласованных с РФ в текущем году сроков начала промысла для японской стороны в Кунаширском проливе, по факту японские суда в данном промысловом районе уже находятся",

– пояснили в АРСО, передает "Интерфакс".

Кроме того, сети, которые разбрасывают японцы, не оборудованы радиолокационными устройствами и могут намотаться на винты российских судов, что мешает их работе.