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Японцы предъявили требования России по Курилам

Фото: Утро.ру
продолжениеКукиш: в России ответили на заявление Японии о военных компенсациях
Токио готов подписать договор с Москвой при выполнении всех условий

Глава МИД Японии Таро Коно рассказал, что заключение мирного договора с Россией включает в себя не только решение территориального спора, но и денежной компенсации.

"В теории, заключение мирного договора включает в себя прекращение состояния войны, решение территориальной проблемы, а также проблем, связанных с военными компенсациями",

цитирует его ТАСС.

При этом Коно не стал уточнять, за что должна заплатить Москва, а также какую сумму хочет получить Токио.

Обсуждение возможной передачи Курил Японии до сих пор не утихает. Премьер-министр Синдзо Абе на этот раз не стал говорить о принадлежности островов.

"Предметом переговоров являются все четыре северных острова. В этой позиции нет никаких изменений", – добавил он.

Абе подчеркнул, что намерен заключить мирный договор с Россией на основе определения линии границ.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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