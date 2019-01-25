Китайцы запустили запрещенную в России ракету

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То что запрещено России и США – разрешено Китаю. Пекин показал старт ракеты средней дальности DF-26, которая может достать до американской базы Гуам или уничтожить любой авианосец.
Судя по видео, выложенном в Twitter, ракета чем-то напоминает российскую 9М729, однако превосходит ее в размерах. Это неудивительно, так как дальность ракеты составляет 4000 км, и это означает, что DF-26С, оснащенная термоядерной боеголовкой, может достать до американской базы Гуам или уничтожить авианосец в Тихом океане. Некоторые российские эксперты считают данную разработку аналогом советской баллистической ракеты РСД-10 "Пионер", которая во времена холодной войны угрожала американским "Першинг-2" в Германии. А заодно и всей Европе.
The launch of DF-26 IRBM. pic.twitter.com/wH1ou9vPjG— dafeng cao (@dafengcao) 23 января 2019 г.
Вместе с тем, нельзя не признать, что китайцы идут в ногу со временем. Специально для DF-26 разрабатывается модификация гиперзвуковой головной части. По данным СМИ, это аппарат WF-14, скорость которого достигает 10 Махов.
Новую ракету приняли на вооружение НОАК в апреле прошлого года. Комплекс оснащен колесными шасси хранится в укрепленных подземных сооружениях, что делает довольно трудным их обнаружение.
Само расположение боевых частей с DF-26 засекречено, однако по данным Федерации американских ученых, одна из пусковых площадок находится на Северном Китае в провинции Внутренняя Монголия.
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