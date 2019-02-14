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Япония признала невыполнимой миссию по возврату Курил

Фото: www.globallookpress.com
Токио придется выйти за рамки своей стратегии

Япония вынуждена пересмотреть свой план по возвращению Курильских островов, поскольку в России усиливаются настроения против передачи территорий. Об этом говорят в японском правительстве.

Источники издания Jiji отметили, что премьер Японии Синдзо Абе хорошо осознает призрачность перспектив заключения с Россией мирного договора на июньской встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Изначально Токио рассчитывал достичь рамочного соглашения с Москвой о мире на форуме в Осаке, который пройдет с 28 по 29 июня. Для этого была выполнена своеобразная подготовка к важнейшему диалогу. Речь идет о январской встрече Путина и Абе, однако тогда никаких подвижек в вопросе не произошло.

По словам одного из правительственных источников, Абе так и заявил: "в июне это (заключение мирного договора. – прим. "Утро") невозможно". Другой высокопоставленный собеседник издания также отметил невозможность прогресса в диалоге по Курилам, которые "не двигались долгие годы".

Таким образом, план японского премьера решить вопрос по Курилам до сентября 2021 года фактически будет отсрочен. В окружении Абе уже заговорили о том, что возвратом территорий будет заниматься новое руководство страны.

На сегодняшний день Япония претендует на четыре российских острова Курильской гряды:Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, напоминает РИА ФАН.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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