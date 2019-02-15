В Токио готовы пожертвовать всем ради островов

Власти Японии хотят отменить краткосрочные визы для российских туристов. Об этом сообщили источники в правительстве.

Глава МИД Японии Таро Коно обсудит этот вопрос во время переговоров с Сергеем Лавровым. Отмечается, что жителям России разрешат въезд в страну без визы на срок до 90 дней. Для поездки нужно будет зарегистрировать загранпаспорт в консульских учреждениях, сообщает газета Санкэй.

При этом журналисты считают, что таким способом Токио пытается подкупить Москву в вопросе передачи Курил и заключении мирного договора.

На сегодняшний день Япония претендует на четыре российских острова Курильской гряды: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, напоминает телеканал "360".