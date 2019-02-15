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Япония подошла к проблеме Курил несерьезно

Фото: www.globallookpress.com
Преемник Абэ ничего не изменит

Позиция Токио по Курильским островам и мирному договору с Москвой не меняется годами. Что премьер Синдзо Абэ, что глава правительства до него, что будет после – все выдвигают одни и те же "беспардонные претензии", указал представитель Движения гражданских инициатив политолог Владимир Соловейчик.

"С одной стороны, они заявляют о готовности к достижению компромисса, а с другой – требуют не только два, а все четыре острова Южной Курильской гряды передать Японии. С третьей стороны, делают довольно противоречивые заявления. Очевидно, что такой подход выглядит несерьезно", – отметил Соловейчик в интервью "Невским новостям".

Проблема еще в том, что один человек может возглавлять японское правительство не более трех трехлетних сроков. И тот же Абэ, который сначала рьяно взялся договариваться с Москвой, сейчас уже понял, что довести столь сложное дело до конца полномочий, истекающих в 2021 г., не успеет. Поэтому вернулся к привычной риторике, а не поиску решения территориального спора.

Синдзо Абэ и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

"Уйдет Абэ – придет другой, но ничего не изменится", – убежден эксперт.

Впрочем, позиция России тоже тверда: "Русской землей не торгуем, Курилы – это русская земля". Так и должно оставаться, настаивает Соловейчик.

На днях премьер Абэ заявил, что намерен изменить стратегию переговоров по Курилам, хотя и не надеется заключить договор в июне этого года, как он рассчитывал ранее, пишет "Царьград".

Николай ВИКТОРОВ
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