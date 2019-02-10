Японцы намерены решить вопрос с островами до конца года

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал поставить точку в территориальном споре с Россией и заключении мирного договора.

Он подчеркнул, что продолжит переговоры с Москвой и намерен добиться окончательного решения.

"Проблема, которую не удается решить уже более 70 лет, не должна перейти к будущим поколениям. Я полон решимости поставить точку в этом вопросе вместе с президентом Владимиром Путиным",

– заявил Абэ.

В ноябре 2018-го президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились возобновить консультации по мирному соглашению. Японцы рассматривали возможность заключить договор в обмен на южные Курильские острова. Теперь же власти страны требуют территории, которые являются "естественным продолжением" самого северного японского острова Хоккайдо.

При этом жители Страны восходящего солнца, согласно свежему опросу, считают, что главе их правительства не удастся договориться с россиянами и взять под контроль острова. Абэ же пообещал, что будет отстаивать японский суверенитет на исконные северные территории – острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи.