Часть соотечественников заняла неожиданную позицию

Спор вокруг островов прокомментировали их жители.

Претензии Токио на Южные Курилы не обоснованы, считает большая часть россиян. Это территория РФ. Согласно результатам проведенного ВЦИОМ опроса, такого мнения придерживаются 96 процентов жителей островов. Об этом говорится на официальном сайте центра.

При этом два процента граждан заявили, что мы должны отдать острова Японии. Еще два – затруднились с ответом, отмечает ТАСС со ссылкой на гендиректора фонда ВЦИОМ Константина Абрамова.

На вопрос "Как вы считаете, Россия должна или не должна передать Японии южные острова Курильской гряды?" ответили 7695 человек старше 18 лет, отмечает РИА ФАН.



Исследование провели с 11 по 17 февраля на островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Ранее сообщалось, что Япония намерена пересмотреть стратегию переговоров по возвращению Курил. Премьер Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора в июне, как рассчитывал изначально Токио, невозможно.