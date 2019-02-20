Япония признала поражение в битве за Курилы

Попытки Токио забрать у Москвы часть островов результата не дали

Власти двух стран не продвинулись ни на шаг в решении вопроса о мирном договоре и судьбе Курильских островов. Это произошло из-за неспособности японских переговорщиков заставить Россию пойти на уступки. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.



"Политические деятели постоянно стоят перед вопросом о том, как посмотрит история на их усилия. На переговорах с Россией, к сожалению, пока не удалось добиться результата. Так что история, возможно, даст этому суровую оценку",

– заявил глава японского правительства, выступая в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента. Его слова приводит ТАСС.

Абэ поспешил заверить депутатов, что он отстаивает интересы государства и прислушивается к общественному мнению, которое требует от премьера добиться передачи Токио четырех южных Курильских островов. По этой причине руководитель кабинета министров придерживается на переговорах прежней последовательной позиции Японии и не идет на уступки. Именно это мешает прогрессу в дискуссии.

Премьер отказался во всеуслышание заявить, что южная часть Курил находится под "незаконной оккупацией" и является "исконной территорией" Японии. Такого заявления от него регулярно требуют парламентарии из оппозиционных фракций. При этом Абэ отметил, что прекрасно осведомлен о том, что "такой позиции придерживаются многие жители" Страны восходящего солнца.

"Северные территории – это острова, где наша страна обладает суверенитетом", – в конце концов констатировал Абэ. Такая постановка вопроса идет вразрез со всеми предварительными договоренностями, которые были достигнуты в ходе российско-японских консультаций.

Что в подобной ситуации намерены предпринять японские власти, остается загадкой. Ранее источники в правительстве говорили о том, что Токио вынужден пересмотреть свой план по возвращению Курильских островов, поскольку в Москве усиливаются настроения против передачи территорий.

В связи с этим в Японии царят пессимистические настроения. Изначально Токио рассчитывал достичь рамочного соглашения с Москвой о мире на форуме в Осаке, который пройдет с 28 по 29 июня. Однако теперь Абэ, похоже, осознает призрачность перспектив заключения мирного договора на июньской встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.