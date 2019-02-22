Япония настаивает на "незаконной оккупации" Курил

Местные чиновники не собираются сглаживать углы

Токио настаивает на том, что южные Курильские острова являются исконной японской территорией, а Россия их "незаконно оккупировала". В правительстве страны не видят поводов для смягчения столь резких формулировок.



"Я думаю, что они (формулировки) не нуждаются в изменениях",

– заявил министр по делам Окинавы и "северных территорий" Мицухиро Миякоси. Его слова приводит ТАСС.

Дискуссия по поводу терминологии возникла в Японии после того, как пресса обратила внимание на то, что премьер-министр Синдзо Абэ и министр иностранных дел Таро Коно тщательно избегают устоявшихся обозначений для описания курильской проблемы. В связи с этим представители оппозиции в ходе прений в бюджетной комиссии нижней палаты парламента поинтересовались, следует ли внести изменения в соответствующие формулировки, используемые, в частности, на официальном сайте правительства Японии.

По словам Миякоси, все зависит от конкретной ситуации. "Какие и где использовать формулировки, зависит от конкретных решений, которые принимаются с учетом отношений с тем государством, с которым мы имеем дело", – сказал он.

Судя по всему, чиновник имел в виду, что Абэ и Коно не изменили своей позиции в отношении южных Курил, а всего лишь совершили дипломатический маневр в угоду внешнеполитическим интересам страны, чтобы попросту усыпить бдительность россиян, отмечает "Царьград".

Ранее на этой неделе глава японского правительства посетовал на то, что ему пока не удается добиться нужного Токио результата на переговорах с Россией о мирном договоре. Он отказался по требованию депутата от оппозиции заявить, что южная часть Курил находится под "незаконной оккупацией" России, но признал, что такого мнения придерживаются многие японцы.

Россия и Япония с середины прошлого века ведут переговоры о заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны и урегулировании территориального спора. В прошлом году стороны договорились взять за основу будущего соглашения Совместную декларации от 19 октября 1956 года. В ней говорится о том, что после заключения мирного договора Москва в качестве жеста доброй воли готова передать Токио два южнокурильских острова. Власти РФ, впрочем, отметили, что данное соглашение нуждается в дополнительной проработке.