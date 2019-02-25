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Слова Лаврова о Курилах оскорбили японцев

Фото: www.globallookpress.com
Токио пытался задобрить Москву обещаниями инвестиций, но ничего не вышло

Японские власти остались крайне недовольны последними заявлениями главы российской дипломатии о мирных переговорах и урегулировании территориального спора между странами. Местные чиновники пообещали усердно трудиться, чтобы все-таки сломить упорство русских.

"Мы бы не хотели комментировать заявления российской стороны, сделанные в СМИ. В любом случае мы продолжим упорно работать для заключения мирного договора (с Россией) после решения территориальной проблемы",

приводит ТАСС заявление Министерства иностранных дел Японии.

Отказался развивать тему и лично руководитель японской дипломатии Таро Коно. "Я не намерен реагировать на какие-либо заявления, сделанные не на переговорах", – сказал министр в ходе парламентских дебатов в ответ на просьбу депутата от оппозиционной Конституционно-демократической партии Масато Имаи высказаться по поводу интервью Сергея Лаврова иностранным журналистам, в котором затрагивалась тема Курил.

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com

Искреннее возмущение японских политиков было вызвано словами российского министра, сказанными журналистам Вьетнамского телевидения, Центрального телевидения Китая и китайского телеканала "Феникс". Лавров заявил, что условия для заключения мирного договора, приемлемого как для Москвы, так и для Токио, пока не созданы.

Он пожурил японских коллег, заявив, что Россия не давала Стране восходящего солнца основания заявлять о том, что мирный договор будет заключен на японских условиях. По словам Лаврова, Москве обещают, что после подписания мирного соглашения на японских условиях на нашу страну "посыплется манна небесная в виде японских инвестиций". Однако это совсем не то, "о чем договаривались", отметил руководитель МИД. Он также добавил, что наша страна выступает против искусственных сроков заключения мирного соглашения.

Россия и Япония с середины прошлого века ведут переговоры о заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны и урегулировании территориального спора. В прошлом году стороны договорились взять за основу будущего соглашения Совместную декларации от 19 октября 1956 года. В ней говорится о том, что после заключения мирного договора Москва в качестве жеста доброй воли готова передать Токио два южных острова Курильской гряды. Власти РФ, впрочем, отметили, что данное соглашение нуждается в дополнительной проработке.

Андрей ФИЛАТОВ
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