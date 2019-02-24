Японцы разными способами хотят присвоить себе острова

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в данный момент приемлемых условий для решения проблемы мирного договора с Японией нет.

По его словам, японцы очень спешат, говоря о том, что они вот-вот добьются результата в переговорах с Москвой. Лавров подчеркнул, что договор не будет подписан только на условиях Токио, а значит они никогда не получат российских Курил.

"Если вы наблюдаете за тем, какую реакцию это вызывает в России, то знаете, что опросы общественного мнения показывают, насколько неправильно действовать так, как поступают наши японские коллеги, пытаясь навязать некое свое видение этого решения. Да еще и обещают не просить компенсации",

– сказал глава МИД в интервью "Вьетнамскому телевидению".

Лавров добавил, что Россия продолжит кропотливую работу над подписанием мирного договора, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать взаимоприемлемые условия.