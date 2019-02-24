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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в данный момент приемлемых условий для решения проблемы мирного договора с Японией нет.
По его словам, японцы очень спешат, говоря о том, что они вот-вот добьются результата в переговорах с Москвой. Лавров подчеркнул, что договор не будет подписан только на условиях Токио, а значит они никогда не получат российских Курил.
"Если вы наблюдаете за тем, какую реакцию это вызывает в России, то знаете, что опросы общественного мнения показывают, насколько неправильно действовать так, как поступают наши японские коллеги, пытаясь навязать некое свое видение этого решения. Да еще и обещают не просить компенсации",
– сказал глава МИД в интервью "Вьетнамскому телевидению".
Лавров добавил, что Россия продолжит кропотливую работу над подписанием мирного договора, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать взаимоприемлемые условия.
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