Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лавров призвал Токио оставить попытки вернуть Курилы

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Японцы разными способами хотят присвоить себе острова

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в данный момент приемлемых условий для решения проблемы мирного договора с Японией нет.

По его словам, японцы очень спешат, говоря о том, что они вот-вот добьются результата в переговорах с Москвой. Лавров подчеркнул, что договор не будет подписан только на условиях Токио, а значит они никогда не получат российских Курил.

"Если вы наблюдаете за тем, какую реакцию это вызывает в России, то знаете, что опросы общественного мнения показывают, насколько неправильно действовать так, как поступают наши японские коллеги, пытаясь навязать некое свое видение этого решения. Да еще и обещают не просить компенсации",

сказал глава МИД в интервью "Вьетнамскому телевидению".

Лавров добавил, что Россия продолжит кропотливую работу над подписанием мирного договора, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать взаимоприемлемые условия.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Удивить Россию": к новой провокации в Керченском проливе подключили немцев и французов

Киев привлек в "эпичному" прорыву международных партнеров

На почве "Евровидения": Россию ввязали в гибридную войну

На Украине беспокоятся за свою информационную безопасность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей