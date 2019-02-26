Токио протестует против визитов россиян на Курилы

Японские власти возомнили себя главными на наших островах

В Токио рассердились на поездку российских высокопоставленных лиц на остров Шикотан, где состоялось открытие подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) "Сахалин – Курильские острова", которая обеспечит доступ жителей региона к высокоскоростному интернету и кабельному телевидению. В мероприятии, в частности, принял участие спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

МИД Японии намерен заявить протест Москве в связи с поездкой российских чиновников на южные Курильские острова.

"Это несовместимо с нашей позицией по Северным территориям (так в Стране восходящего солнца называют южные острова Курильской гряды)", – сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Kyodo.

В свою очередь Иванов ответил на претензии Токио.

"Так называемая территориальная проблема существует и бытует в Японии, а не у нас", – сказал он журналистам и добавил, что на теме якобы ведущихся переговоров о передаче островов спекулируют СМИ.

"Но на самом деле за этим ничего нет, это все виртуально. А реальность заключается в том, что никаких переговоров ни о какой передаче и близко и в помине нет, хочу вас в этом заверить", – заявил представитель президента.





Кроме спецпредставителя главы РФ, на Шикотан отправились министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Оптоволоконная нить протянута по дну Охотского моря. Госоператор завершил строительство сетей доступа в четырех населенных пунктах – Курильске, Южно-Курильске, Крабозаводском, Малокурильском, пишет ТАСС.

Стоимость проекта по прокладке подводной оптоволоконной линии связи от Сахалина к островам Итуруп, Кунашир и Шикотан составляет около 3,3 млрд рублей. Из федерального бюджета выделено 2,7 млрд руб., еще 0,6 млрд руб. вложил "Ростелеком".

Напомним, недавно ВЦИОМ провел опрос среди жителей Курил на предмет, должна ли РФ передать Японии четыре острова, о которых так мечтает Токио, – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Результат был предсказуем – 96% курильчан высказались против.