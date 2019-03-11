Токио согласен довольствоваться малым

Япония намерена сделать России новое предложение по Южным Курилам к приезду президента РФ Владимира Путина на саммите G20, который пройдет в конце июня в Осаке. Этот вариант выглядит более выгодным для Москвы, так как в случае его реализации большая часть спорных территорий останется за ней.

Как пишет издание The Japan Times, план появился во время переговоров японского премьер-министра Синдзо Абэ с Владимиром Путиным в ноябре прошлого года. Тогда лидеры стран договорились о необходимости ускорить процесс заключения мирного договора между странами на основе совместной декларации от 1956 года. В документе говорится только о передаче небольших островов Хабомаи и Шикотан, которые вместе составляют всего 7% от общей площади островов южной части Курильского архипелага. А более крупные Эторофу и Кунашири в тексте не упоминаются. Это дало японским СМИ повод предположить, что Япония готова снять свои претензии на них.

Издание отмечает, что схожий подход к решению территориального спора Токио пытался применить еще два десятилетия назад. В 1998 году на саммите в Каване тогдашний японский премьер Рютаро Хасимото предложил президенту России Борису Ельцину "щадящий" вариант передачи, при котором острова де-юре бы находились некоторое время в составе Японии, но де-факто управлялись бы Россией. Такая схема позволила бы российским жителям островов избежать серьезных потрясений.

Новый вариант наглядно демонстрирует ослабление позиций Токио в споре за Курилы, заключает The Japan Times. Если он будет реализован, то Абе ждут проблемы внутри страны – японцы морально не готовы довольствоваться малым в отличие от властей. Более того, такие жертвы ради подписания мирного договора может не принять и правительство страны, которое в этом случае откажется ратифицировать мирный договор с РФ.