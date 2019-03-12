Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия подталкивает США и Японию к ссоре из-за Курил

Фото: www.globallookpress.com
В Кремле все решили по поводу островов

Москва не отдаст Токио Курильские острова. Соответствующее решение принято руководством РФ. Но переговоры с Японией на эту тему еще будут продолжаться, поскольку это выгодно с дипломатической точки зрения. Об этом рассказал РБК источник, близкий к администрации президента.

В начале года японский премьер Синдзо Абэ поклялся на могиле отца, что сделает все возможное для заключения мирного договора с РФ. После этого он поехал в Сочи разговаривать с Владимиром Путиным, а глава МИД Японии поднял эту тему с российским коллегой Сергеем Лавровым. Появилось впечатление, что Москва поддается уговорам. По крайней мере, российская сторона согласилась обсуждать передачу Курил. Но выдвинула два условия – заведомо невыполнимые.

Первое – заключить мирный договор на основе декларации 1956 года. Но подписав этот документ, Токио признает не только итоги Второй мировой войны, но и суверенитет РФ над Курильскими островами. А это как раз Япония оспаривает – она настаивает, что законно владела Курилами на основании договора от 1875 года.

Синдзо Абэ и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Второе условие – дать гарантии Москве, что в случае получения каких-либо курильских территорий Токио не позволит американцам размещать там оружие. А это уже противоречит соглашению между США и Японией от 1960 года. Но в условия нынешней позиции РФ в мире для нее выгодно сталкивать лбами этих военных союзников, считает политолог Алексей Макаркин.

"Для США неприемлемо вмешательство третьей стороны в их военный союз с Японией. И если японцы будут настаивать на неразмещении американских военных объектов на Курилах, то это приведет к проблемам в двусторонних отношениях", – указал он в беседе с РБК.

Таким образом Кремль жонглирует интересами и амбициями Японии и США, хотя на самом деле дискуссия идет на пустом месте: отдавать Курилы РФ не собирается.

"Таких планов нет", – подтвердили в Кремле.

Как долго продлится эта игра, будет зависеть от умения отечественных политиков. В июне в Японии состоится саммит "Двадцатки". В Токио не скрывают, что рассчитывают на полях провести двусторонние переговоры с Владимиром Путиным, в том числе обсудить статус Курильских островов и перспективы мирного договора.

Фоторепортаж
Россия поставит на Курилах С-400
megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф"
megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф"
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Последние минуты разбившегося "Боинга": как погибали россияне

Трагедия унесла жизни 157 человек

Жить дорого: проклятье Крымского моста изменило жизнь полуострова

Тревогу забили в стремительно нищающей соседней стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей