Россия подталкивает США и Японию к ссоре из-за Курил

В Кремле все решили по поводу островов

Москва не отдаст Токио Курильские острова. Соответствующее решение принято руководством РФ. Но переговоры с Японией на эту тему еще будут продолжаться, поскольку это выгодно с дипломатической точки зрения. Об этом рассказал РБК источник, близкий к администрации президента.

В начале года японский премьер Синдзо Абэ поклялся на могиле отца, что сделает все возможное для заключения мирного договора с РФ. После этого он поехал в Сочи разговаривать с Владимиром Путиным, а глава МИД Японии поднял эту тему с российским коллегой Сергеем Лавровым. Появилось впечатление, что Москва поддается уговорам. По крайней мере, российская сторона согласилась обсуждать передачу Курил. Но выдвинула два условия – заведомо невыполнимые.

Первое – заключить мирный договор на основе декларации 1956 года. Но подписав этот документ, Токио признает не только итоги Второй мировой войны, но и суверенитет РФ над Курильскими островами. А это как раз Япония оспаривает – она настаивает, что законно владела Курилами на основании договора от 1875 года.

Второе условие – дать гарантии Москве, что в случае получения каких-либо курильских территорий Токио не позволит американцам размещать там оружие. А это уже противоречит соглашению между США и Японией от 1960 года. Но в условия нынешней позиции РФ в мире для нее выгодно сталкивать лбами этих военных союзников, считает политолог Алексей Макаркин.

"Для США неприемлемо вмешательство третьей стороны в их военный союз с Японией. И если японцы будут настаивать на неразмещении американских военных объектов на Курилах, то это приведет к проблемам в двусторонних отношениях", – указал он в беседе с РБК.

Таким образом Кремль жонглирует интересами и амбициями Японии и США, хотя на самом деле дискуссия идет на пустом месте: отдавать Курилы РФ не собирается.

"Таких планов нет", – подтвердили в Кремле.

Как долго продлится эта игра, будет зависеть от умения отечественных политиков. В июне в Японии состоится саммит "Двадцатки". В Токио не скрывают, что рассчитывают на полях провести двусторонние переговоры с Владимиром Путиным, в том числе обсудить статус Курильских островов и перспективы мирного договора.