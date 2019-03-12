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Россия выиграет от передачи Курил Японии

Фото: www.globallookpress.com
Подарив Токио острова, Москва приобретет выгодного союзника

Отдав острова, РФ сможет навести порядок в отношениях со Страной восходящего солнца, полагает бывший посол РФ в Японии, заведующий кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов. По его словам, передача Курил на руку нашей стране. Щедрый подарок в виде спорных территорий позволит ей "закрыть" нерешенную проблему.

"Уже решена проблема с китайцами, норвежцами и другими приграничными государствами. Япония фактически не участвует в санкциях западных стран. Если мы заключим такой договор, то японцы о них вообще забудут. Это будет удар по западной солидарности, по Европе, потому что Япония – это третья экономика мира",

заявил экс-посол в эфире НСН.

Кроме экономической выгоды, в российской уступке собеседник усмотрел пользу в сфере безопасности. Ведь японцы не смотрят на Россию, как на врага. Но ситуация может в корне измениться, если Москва не поддастся уговорам.

"Если мы не отдадим острова, у японцев будет разочарование, они могут поддержать политику США в отношении нас, и мы получим второй фронт", – пояснил дипломат, отметив, что до июня, когда должен разрешиться курильский вопрос, еще достаточно времени.

"Скорее всего, встреча Путина с Або на G20 в июне поставит точку и прояснит ситуацию: будут продолжаться переговоры или все закончится",

– заключил эксперт.

Ранее близкий к администрации президента источник рассказал, что Москва не готова пожертвовать Курильскими островами, однако переговоры относительно спорных территорий будут продолжены. Мирного договор между Россией и Японией всплыл в международной повестке в конце прошлого года. 

Ксения АНДРЕЕВА
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