Япония готовится к захвату Курил

Токио вооружается для борьбы за спорные территории

Для своих истребителей F-35A Страна восходящего солнца заказала авиационные оперативно-тактические крылатые ракеты JSM (Joint Strike Missile). Контракт на их поставку японцы заключили с норвежской компанией Kongsberg Group.

Об этом говорится на ее сайте. Детали соглашения не уточняются, однако известно, что "товар" собран на базе местной противокорабельной ракеты NSM, к появлению которой приложили руку американские корпорации Lockheed Martin и Raytheon.

В компании с F-35A, для которых JSM предназначены, спецзаказ представляет серьезную опасность. Двухступенчатая ракета, созданная с применением стелс-технологий, с турбореактивным двигателем TRI-40 фирмы Microturbo с завидной скоростью поражает любые цели на земле и над водой. Дальность ее полета достигает 180 км. А навигация осуществляется сразу несколькими способами: с коррекцией по GPS и с помощью системы TERCOM, уточняет "Царьград".

Возникает вопрос: зачем японцам такое оружие? Ведь ни одно из соседних государств не представляет для них угрозы. Ответ очевиден: если Москва не уступит Токио Курильские острова, будет держать оборону.

Курильский вопрос вновь стал актуальным в конце прошлого года на фоне мирного договора между Россией и Японией.