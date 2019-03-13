Нибиру
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- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
В стране Восходящего солнца выразили неудовольствие в связи с появлением военных РФ на островах.
Японское правительство заявило Москве протест по дипломатическим каналам. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны, сообщает РИА Новости. При этом власти намерены продолжать переговоры с Россией по решению проблемы "северных островов", отметили в японском МИД.
Ранее дипломаты заявили, что пристально наблюдают за военной активностью нашей страны на Курилах, напоминает сайттелеканала "360".
Учения на островах начались накануне. В них участвовали около 500 военных и до 70 единиц техники.
Россиян реакция японцев возмутила. Ответ Токио обсуждают в Сети (орфография и пунктуация авторов сохранены).
"Не пойму, их хохлы что ли покусали. У тех те же фантомные боли по Крыму", "Я что то не пойму что всем неприемлемо с одной стороны в НАТО памперсов не хватает .с другой японцы незнают как америкосам базу поближе к России передвинуть и каждый указывает что делать России!может уже пора по резче на места поставить соседей таких неприемлемых!!!"
– пишут пользователи.
Принадлежность Южных Курил долгое время препятствует заключению мирного договора между Россией и Японией по итогам Второй мировой. Токио настаивает на правах на часть островов, отмечает РИА ФАН.
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