Чиновники двух стран тихо решат между собой судьбу островов

Москва и Токио договорились засекретить содержание переговоров о мирном соглашении между странами и о курильской проблеме. Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Таро Коно.



"Наши страны ведут сейчас переговоры на основе решения руководителей Японии и России об ускорении процесса выработки мирного договора. Мы стремимся к договоренности, однако мне не хотелось бы обсуждать детали на публике. Мы договорились с министром иностранных дел России (Сергеем) Лавровым о том, что не будем предавать огласке содержание переговоров",

– приводит слова дипломата ТАСС.

При этом Коно заявил о том, что переговорный процесс сталкивается с большими затруднениями. Так, в последнее время Токио был вынужден неоднократно выражать протест из-за деятельности российских военных на Южных Курилах.

Власти Японии ранее назвали неприемлемыми учения российских военных на Курильских островах. "Учения, как было заявлено, ведут к укреплению российских войск на северных территориях (японское название Южных Курил. – Прим. "Утро.ру"). Это не соответствует позиции нашей страны в отношении этих островов и неприемлемо", – говорилось в официальном коммюнике МИД Японии.

При этом российские эксперты не верят, что российские учения и японский протест затруднят ход переговоров: для Токио это просто дежурная фраза – ничего более. "Для Японии тема Курильских островов – очень болезненная. Внутри японского общества сильны ура-патриотические настроения. Власти Токио, пытаясь отвлечь людей от других проблем, постоянно муссируют эту тему, тем самым повышая свой рейтинг. Но Россия не пошла на условия японцев. Поэтому японские чиновники так нервничают. Им казалось, что Москву удалось додавить", – заявил в интервью "ПолитРоссии" политолог Григорий Миронов.

По его словам, заявление японцев – это всего лишь еще одно напоминание, что они претендуют на Курилы. Расценивать их слова как угрозу не стоит.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо. Москва же считает их частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.