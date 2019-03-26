Японцы отобрали у России Курилы

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В Стране восходящего солнца в одностороннем порядке решили вопрос принадлежности спорных островов архипелага. Утвердив новые учебники для начальной школы, Министерство образования Японии признало ее хозяйкой Южных Курил, которые она делит с Россией, а также территорий Сенкаку (Дяоюйдао) Китая и Такэсима (Токто) Южной Кореи.
Современную программу будут осваивать ребята с 4-го по 6-й классы уже в следующем году, передает "Yonhap". По информации агентства Kyodo, освоением новых земель займутся школьники на год младше. Известно, что географические корректировки уже появились в десяти с лишним учебниках по обществоведению. Там чужие острова называются "своими", уточняет "Царьград". Хотя до этого информация о том, что юная часть Курил – "исконная территория", преподносилась только старшеклассникам, напоминает URA.RU.
В Сеуле уже забили тревогу, призвав Токио исправить географическую неточность, сообщает The Korea Herald. Южнокорейский МИД отправил в адрес Страны восходящего солнца ноту протеста.
Напомним, Россия осекла настаивавших на передаче четырех Курильских островов японцев. По итогам Второй мировой войны они отошли СССР, то есть имеют российский суверенитет.
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