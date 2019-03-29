Токио решился на провокацию по Курилам

Японцы "отвоевали" на бумаге спорные земли

Тревожным сигналом назвали в России намерение Японии учить школьников ложной географии. Уже в новом учебном году дети 3-6 классов получат учебники, в которых Южные Курилы, а также острова Сенкаку и Такэсима, по поводу которых Токио ведет давний спор с Китаем и Республикой Корея, объявлены японской территорией. По мнению политолога Алексея Мартынова, намерение Японии в таком ключе выстраивать отношения с соседями – "неприятный и тревожный симптом".

"Понятно, что Курильские острова Россия Японии не отдаст. Получается, что люди, которые внушают японцам с детства эти идеи, хотят провокации с перспективой на будущее, массовой провокации антироссийских настроений", – указал он в интервью Nation News.

Учитывая, что сейчас на высшем уровне Москва и Токио ведут вполне успешный диалог по вопросам экономического сотрудничества, стратегически такое решение японцев не оправдано. Скорее всего, в Японии есть силы, которым не нравится курс правительства премьера Синдзо Абэ.

"Так действуют провокаторы, цель которых состоит в том, чтобы разрушить складывающиеся или сложившиеся интенсивные отношения на самом высоком уровне", – цитирует "Царьград" слова Мартынова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров окончательно развеял надежды японцев получить Курилы до подписания мирного договора с Россией.