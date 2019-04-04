Москва укрепляет военное присутствие на "северных островах"

Токио выступило против маневров в южной части Курильских островово.

Протест выразили в ходе переговоров первого замглавы МИД России Владимира Титова и его японского коллеги Такэо Акибы, которое состоялись 2 апреля. Тогда же японское посольство в Москве передало аналогичное сообщение нашему внешнеполитическому ведомству.

Дипломаты заявили, что Россия укрепляет военное присутствие на четырех "северных островах", что "неприемлемо" и противоречит позиции Страны восходящего солнца в отношении этих территорий. Об этом ТАСС рассказали в МИД Японии.

Как стало известно ранее, Москва предупредила Токио о грядущих учениях. Стрельбы запланированы с 4 по 5 и с 8 по 12 апреля. Их проведут в районе острова Итуруп.

Неудовольствие из-за присутствия наших военных японцы выражают не в первый раз. Так, Москве по дипломатическим каналам направляли протест из-за маневров, которые прошли на Курилах в марте.