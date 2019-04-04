Дипломатический протест Токио из-за стрельб признали неуместным

Москва сохраняет суверенитет над островами Курильской гряды, а потому может в любое время проводить в этом регионе военные маневры. Все претензии японской стороны на этот счет ничего не значат. Такое мнение высказал профессор Института стран Востока, ведущий эксперт по российско-японским отношениям Анатолий Кошкин.

"Суверенитет на эти территории имеет только наша страна, и только она вправе действовать на этих территориях так, как считает нужным. Что бы ни происходило на Курилах, особенно в части небольшого и ограниченного контингента российских Вооруженных сил на островах, вызывает недовольство и дипломатические протесты… Японцев волнуют не столько учения и маневры, которые безусловно никакой угрозы Японии нести не могут, сколько само присутствие ВС РФ на островах",

– заявил востоковед в интервью РИА ФАН.

Специалиста удивило, что очередное выступление МИД Японии было сделано вскоре после завершения очередного раунда дискуссии по мирному договору, итоги которого японская сторона оценивала оптимистически.





"Судя по новому протесту, никаких подвижек в плане "главного" для японцев вопроса по территории не проявилось. И если верить руководству нашей страны, впредь проявиться не может", – отметил Кошкин.

По его словам, проблема заключается в том, что стороны по-разному понимают мирный договор: для японцев это синоним возвращения южных Курил, для нашей страны – "просто лишнее подтверждение окончания всех послевоенных проблем и широкого развития торгово-экономических связей" с Японией. "Поэтому протесты, безусловно, омрачают наши отношения, и я думаю, что в Токио не могут этого не понимать", – заключил эксперт.

Второго апреля МИД Японии по дипломатическим каналам заявил протест в связи с проведением учебных стрельб ВС РФ в районе Курильских островов. "Это неприемлемо, поскольку имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех "северных островах" и противоречит нашей позиции в отношении этих островов", – говорилось в заявлении дипломатов.