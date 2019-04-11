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Захарова ответила Японии на ее претензии по российским беспилотникам

Фото: www.globallookpress.com
На Смоленской площади напомнили Токио об итогах Второй мировой войны

В Москве назвали реваншизмом настроения японского руководства, которое предъявляет России претензии на ее жизнедеятельность на Курильских островах. Так прокомментировала на сегодняшнем брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова очередной демарш в адрес посольства России в Японии, с которым Токио выступил 9 апреля из-за размещенных в Курильском и Южно-Курильском районах Сахалинской области беспилотных летательных аппаратов российских Вооруженных сил.

"Расцениваем действия японских властей как еще одно свидетельство упорного нежелания признавать итоги Второй мировой войны, под которыми страна подписалась в акте о капитуляции [в 1945 году] и при вступлении в ООН в 1956 году. Подобный настрой на грани реваншизма далек от заданного лидерами России и Японии вектора доверия, создания позитивной атмосферы в двустороннем диалоге", – цитирует ТАСС Захарову.

По ее словам, Москва неоднократно указывала Токио, что подобные демарши неприемлемы и вообще расцениваются как вмешательство во внутренние дела РФ.

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com

Наш дипломат подчеркнула, что Россия имеет все законные права "организовывать любые мероприятия на собственной территории, в том числе в целях укрепления национальной обороноспособности".

Представитель МИД призвала японскую сторону для решения имеющихся трудностей между странами использовать переговорный процесс.

"Путь демаршей и протестов по таким вопросам, о которых я сказала, – это путь в никуда", – резюмировала Захарова.

О том, что Министерство обороны РФ развернуло подразделения БЛА на Камчатке и Курильских островах, стало известно 8 апреля. В СМИ появилась информация, что беспилотники "Орлан-10" с радиусом действия до 120 км появились в 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии, которая дислоцирована на островах Итуруп и Кунашир.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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