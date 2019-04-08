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На Курилы зашлют беспилотники

Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru
За японцами будут следить с воздуха

После окончившихся ничем переговоров о возможной передаче японцам двух Курильских островов на основании декларации 1956 года, Россия продолжила укрепление обороны архипелага. Токио – достаточно грозный соперник, а с истребителями F-35 и вертолетоносцами Идзумо, которые планируется перестроить в авианосцы, японцы и вовсе становятся крайне опасны.

Как пишут "Известия" со ссылкой на свои источники, на Камчатке и на островах Курильской гряды развернули отдельные отряды, вооруженные беспилотниками. БПЛА будут патрулировать прибрежную и ближнюю морскую зоны, а также помогать морским пехотинцам и общевойсковым соединениям.

Сообщается, что БПЛА "Орлан-10" получит 18-я пулеметно-артиллерийской дивизия, дислоцированная на островах Итуруп и Кунашир. На Камчатку отправят БПЛА большего радиуса действия.

Александр ИЛЬИН
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