Токио отрапортовал о прогрессе по Курилам

Японская сторона куда-то продвинулась

В понедельник в Токио прошли переговоры представителей РФ и Японии, где обсуждались вопросы совместной экономической деятельности на южных Курильских островах. Японскую делегацию возглавил заместитель департамента Европы Хидэки Уяма, российскую – замдиректора консульского департамента Наиль Латыпов.

Одна из тем переговоров была – визы для граждан Страны Восходящего солнца, пишет РИА "Новости" со ссылкой на агентство Киодо.

Отмечается, что представители Москвы и Токио обсуждали вопрос посещения японцами четырех островов без ущемления позиций каждой из сторон. Как мы помним, Япония считает Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи своей территорией, посему для их посещения, настаивают в руководстве страны, японские граждане не должны получать российскую визу.

Это является пока камнем преткновения в области возможной совместной экономической деятельности на данных островах.

По словам высокопоставленного представителя МИД Японии, который отказался раскрыть подробности переговоров, "понимание обеих сторон по поводу позиции друг друга продвинулось вперед".

Еще в декабре 2016 г. в ходе визита президента России Владимира Путина в Токио стороны договорились обсудить возможность экономического сотрудничества на территории южных Курил. В феврале 2017-го при японском внешнеполитическом ведомстве был создан совет по совместной экономической деятельности.

А буквально на прошлой неделе Москва и Токио в очередной раз схлестнулись из-за островов на фоне информации о развертывании подразделений БЛА на Камчатке и Курильских островах российским Минобороны. Японцам это, конечно, не понравилось, и они выступили с демаршем. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала Токио на итоги Второй Мировой войны и подчеркнула, что Россия имеет право дислоцировать Вооруженные силы страны там, где посчитает нужным.

