Япония отказалась от планов по Курилам

В Токио не надеются достичь соглашения с Россией по мирному договору

В решении территориального вопроса возникли сложности.

Прийти к соглашению в июне вряд ли удастся. Именно к этому сроку японцы ранее рассчитывали уладить ситуацию с мирным договором и передачей четырех островов южных Курил, на которой настаивает Токио.

В июне в Японии пройдет саммит G20. Власти страны рассчитывали подготовить почву к приезду российского лидера Владимира Путина и прийти к рамочному соглашению. Однако дело практически не продвигается. Об этом сообщают источники в японском правительстве, пишет РИА Новости со ссылкой на газету "Майнити".

Издание отмечает, что официально Токио еще не оставил идею об июньском соглашении, однако возникли определенные трудности.

"…исходя из реалий, это сложно", – заявил собеседник газеты, комментируя сделку по Курилам, которой так ждут японцы.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров осадил власти Японии, отметив, что притязания страны на Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи являются нарушением обязательств Токио по уставу ООН. Итоги Второй мировой войны пересмотру не подлежат, подчеркнул он.