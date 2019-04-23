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Япония изменила тактику по Курилам

Фото: www.globallookpress.com
В Токио забрали слова о принадлежности островов назад

Японцы отказались от возвращения "северных территорий".

Правда, пока это отразилось только на бумаге.

Из ежегодного доклада МИД страны под названием "Синяя книга по дипломатии" исчезла фраза "вернем четыре северных острова японской стороне". О неожиданном повороте пишет агентство Киодо.

Вместе с тем в документе отмечается, что диалог с Москвой по урегулированию ситуации с Курилами ведется. Исключение острой фразы о возвращении островов – судя по всему лишь хитрый ход. Местные СМИ пишут, что эти слова убрали из доклада, чтобы не осложнять переговоры, сообщает РИА ФАН.

Чуть позже министр иностранных дел Японии Таро Коно прокомментировал исчезновение формулировки. По словам главы внешнеполитического ведомства, позиция страны в борьбе за Курилы осталась неизменной, передает ТАСС.

О налаживании активного диалога, который нацелен на подписание мирного договора, российский и японский лидеры Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились 14 ноября прошлого года в ходе Восточно-Азиатского саммита в Сингапуре, напоминает "Царьград".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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