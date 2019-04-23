Глава японского МИД прилетит в Москву для окончательных объяснений

С 9 по 11 мая министр иностранных дел Японии Таро Коно совершит визит в российскую столицу для переговоров о мирном соглашении между государствами. Об этом сегодня объявили во внешнеполитическом ведомстве Страны восходящего солнца.



Непосредственно переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым намечены на 10 мая. На встрече "будет обсуждаться широкий спектр двусторонних отношений, и в первую очередь – проблема заключения мирного договора", приводит заявление японского МИДа ТАСС.

Предстоящая встреча был проанонсирована после того, как японские СМИ сообщили, что из ежегодного доклада МИД страны исчезла фраза "вернем четыре северных острова японской стороне". В ведомстве, впрочем, подчеркнули, что избавление от острой формулировки вовсе не означает, что Токио отказывается от территориальных притязаний. "Правовая позиция правительства не изменилась", – заявил журналистам Таро Коно.

Отечественные эксперты полагают, что отказ Токио от формулировки о принадлежности Южных Курил призван снизить конфликтность перед визитом президента РФ Владимира Путина в Японию летом этого года. По его словам, эта тема очень значима для обеих стран, и они не хотят зря нагнетать напряжение.

"Наверное, эта формулировка в общем отражает ситуацию, когда официальный Токио старается удержать баланс: с одной стороны – не нанести ущерб двусторонним отношениям в контексте подготовки визита, а с другой - сохранить принципиальную позицию свою по спору с Россией. Реакция МИДа как раз показывает это",

– заявил в интервью РИА "Новости" заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов.

Похожего мнения придерживается и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. "Абэ и его окружение – искушенные политики, и они, наверное, маневрируют. Это попытка переговоры о заключении мирного договора подменить торгом", – заметил он в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, "отношения России и Японии всегда находятся под фактором влияния японо-американских отношений". "Если бы Япония была в этих вопросах самостоятельной, наверное, было бы легче и понятнее нам вести с ними переговоры", – заключил политолог.