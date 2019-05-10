Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москва и Токио не смогли преодолеть разногласия по мирному договору

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Третий раунд переговоров не дал результата

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что есть лишь один выход из ситуации.

Сегодня в Москве прошла встреча министра иностранных дел РФ с его японским коллегой Таро Коно. Это был уже третий раунд переговоров. Подводя итоги, Лавров отметил, что расхождения Москвы и Токио по вопросу мирного договора остаются значительными, сообщает ТАСС.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что существует только один путь для решения вопроса заключения мирного договора. России и Японии необходимо вывести отношения на новый уровень, что требует долгой и кропотливой работы. Странам необходимо выйти на договоренности, которые будут отвечать интересам как Москвы, так и Токио, пишет РИА Новости.

"В ходе двух предыдущих раундов в январе и феврале, а также в ходе консультаций наших заместителей были изложены принципиальные подходы сторон, подробнейшим образом обсуждены исторические и юридические аспекты. Надеюсь, что эти переговоры и консультации позволили сторонам лучше понять, в чем состоят расхождения в позициях", – заявил Лавров.

О сложившейся ситуации высказался и японский министр. По его словам, Токио и Москва продолжают налаживать диалог несмотря на то, что обсуждения нередко ведутся на повышенных тонах.

"…наши дискуссии иногда доходили до резких высказываний. Но у нас с министром Лавровым сложились доверительные отношения, что позволяет нам общаться достаточно откровенно",

цитирует его РИА Новости.

Однако подробности встречи с Лавровым Коно раскрывать отказался, сославшись на договоренность с российской стороной.

Тем временем стало известно о дате проведения саммита Россия-Япония. Он пройдет в Осаке в конце июня. Предстоящее мероприятие также обсуждалось на сегодняшних переговорах, сообщил Лавров.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Ходит с трудом: Горбачев посетил военный парад в Москве

Бывший президент СССР отказался от кресла-каталки

Осквернили священные места: группу Дятлова убили великаны

Манси предупреждали туристов об этой опасности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей