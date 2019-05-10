Третий раунд переговоров не дал результата

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что есть лишь один выход из ситуации.

Сегодня в Москве прошла встреча министра иностранных дел РФ с его японским коллегой Таро Коно. Это был уже третий раунд переговоров. Подводя итоги, Лавров отметил, что расхождения Москвы и Токио по вопросу мирного договора остаются значительными, сообщает ТАСС.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что существует только один путь для решения вопроса заключения мирного договора. России и Японии необходимо вывести отношения на новый уровень, что требует долгой и кропотливой работы. Странам необходимо выйти на договоренности, которые будут отвечать интересам как Москвы, так и Токио, пишет РИА Новости.

"В ходе двух предыдущих раундов в январе и феврале, а также в ходе консультаций наших заместителей были изложены принципиальные подходы сторон, подробнейшим образом обсуждены исторические и юридические аспекты. Надеюсь, что эти переговоры и консультации позволили сторонам лучше понять, в чем состоят расхождения в позициях", – заявил Лавров.

О сложившейся ситуации высказался и японский министр. По его словам, Токио и Москва продолжают налаживать диалог несмотря на то, что обсуждения нередко ведутся на повышенных тонах.

"…наши дискуссии иногда доходили до резких высказываний. Но у нас с министром Лавровым сложились доверительные отношения, что позволяет нам общаться достаточно откровенно",

– цитирует его РИА Новости.

Однако подробности встречи с Лавровым Коно раскрывать отказался, сославшись на договоренность с российской стороной.

Тем временем стало известно о дате проведения саммита Россия-Япония. Он пройдет в Осаке в конце июня. Предстоящее мероприятие также обсуждалось на сегодняшних переговорах, сообщил Лавров.