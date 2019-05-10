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Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что есть лишь один выход из ситуации.
Сегодня в Москве прошла встреча министра иностранных дел РФ с его японским коллегой Таро Коно. Это был уже третий раунд переговоров. Подводя итоги, Лавров отметил, что расхождения Москвы и Токио по вопросу мирного договора остаются значительными, сообщает ТАСС.
При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что существует только один путь для решения вопроса заключения мирного договора. России и Японии необходимо вывести отношения на новый уровень, что требует долгой и кропотливой работы. Странам необходимо выйти на договоренности, которые будут отвечать интересам как Москвы, так и Токио, пишет РИА Новости.
"В ходе двух предыдущих раундов в январе и феврале, а также в ходе консультаций наших заместителей были изложены принципиальные подходы сторон, подробнейшим образом обсуждены исторические и юридические аспекты. Надеюсь, что эти переговоры и консультации позволили сторонам лучше понять, в чем состоят расхождения в позициях", – заявил Лавров.
О сложившейся ситуации высказался и японский министр. По его словам, Токио и Москва продолжают налаживать диалог несмотря на то, что обсуждения нередко ведутся на повышенных тонах.
"…наши дискуссии иногда доходили до резких высказываний. Но у нас с министром Лавровым сложились доверительные отношения, что позволяет нам общаться достаточно откровенно",
– цитирует его РИА Новости.
Однако подробности встречи с Лавровым Коно раскрывать отказался, сославшись на договоренность с российской стороной.
Тем временем стало известно о дате проведения саммита Россия-Япония. Он пройдет в Осаке в конце июня. Предстоящее мероприятие также обсуждалось на сегодняшних переговорах, сообщил Лавров.
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