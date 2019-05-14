Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Японский депутат поплатился за слова о битве за Курилы

Фото: www.globallookpress.com
Токио отказался поддержать агрессивные планы законодателя

Правительство Японии не меняло своей позиции по поводу Курильских островов и намерено продолжать переговоры с Россией по поводу спорных территорий. Об этом заявил генсекретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга.

Суга был вынужден оправдываться за депутата нижней палаты парламента от партии "Обновление Японии" Ходаки Маруямы, который ранее предложил японцам "отвоевать" у Москвы Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Генсек правительства  заявил, что слова депутата совершено не совпадают с позицией официального Токио, передает РИА ФАН со ссылкой на японскую прессу.

Осудили Маруяму и другие парламентарии. В итоге он публично извинился за свои высказывания, признал их неподобающими и вышел из партии, сообщает "Царьград". Объясняя свое поведение, депутат отметил, что был пьян.

Фото: www.globallookpress.com

Япония претендует на 4 российских острова Южно-Курильской гряды, которые принадлежали ей на основе Трактата о торговле и границах от 1855 г., но были переданы под юрисдикцию СССР по итогам Второй мировой войны. Заключение двустороннего мирного договора с Москвой Токио поставил в зависимость от решения данного территориального спора. 

Фоторепортаж
Россия поставит на Курилах С-400
megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф"
megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф"
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Уже скоро: Россия предупредила мир о запуске ядерных боеголовок американцами

Вашингтон активно ввозит в страны Старого Света оружие массового поражения

Отравлены: найдена причина исчезновения малайзийского "Боинга"

Самолет погубил находившийся на борту груз

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей