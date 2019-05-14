Японский депутат поплатился за слова о битве за Курилы

Токио отказался поддержать агрессивные планы законодателя

Правительство Японии не меняло своей позиции по поводу Курильских островов и намерено продолжать переговоры с Россией по поводу спорных территорий. Об этом заявил генсекретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга.

Суга был вынужден оправдываться за депутата нижней палаты парламента от партии "Обновление Японии" Ходаки Маруямы, который ранее предложил японцам "отвоевать" у Москвы Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Генсек правительства заявил, что слова депутата совершено не совпадают с позицией официального Токио, передает РИА ФАН со ссылкой на японскую прессу.

Осудили Маруяму и другие парламентарии. В итоге он публично извинился за свои высказывания, признал их неподобающими и вышел из партии, сообщает "Царьград". Объясняя свое поведение, депутат отметил, что был пьян.

Япония претендует на 4 российских острова Южно-Курильской гряды, которые принадлежали ей на основе Трактата о торговле и границах от 1855 г., но были переданы под юрисдикцию СССР по итогам Второй мировой войны. Заключение двустороннего мирного договора с Москвой Токио поставил в зависимость от решения данного территориального спора.