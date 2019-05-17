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Япония надавила на Россию в вопросе о Курилах

Фото: www.globallookpress.com
Шойгу срочно позвали за стол переговоров

Токио вызвал Москву на "упорные переговоры с тем, чтобы решить проблему и подписать мирный договор". Пока цель не будет достигнута, японские власти не успокоятся. Об этом заявил министр обороны Страны восходящего солнца Такэси Ивая.

Чиновник считает необходимым, чтобы в переговорный процесс по Курильским островам как можно активнее включились руководители оборонных ведомств двух стран – он и его российский коллега Сергей Шойгу, передает РИА "Новости".

"Хотел бы провести дискуссию по вопросам в области обороны, установить взаимопонимание по вопросам гарантий безопасности и создать отношения доверия",

– заявил Ивая на прошедшей в японской столице пресс-конференции.

На следующей неделе в Токио состоится встреча министров иностранных дел и министров обороны России и Японии в формате "2+2". Говоря о предстоящем событии, Ивая особо подчеркнул, что рассчитывает и на личные переговоры с Шойгу.

Сергей Шойгу. Фото: www.globallookpress.com

Упомянув о "гарантиях безопасности" в курильском вопросе, чиновник между тем отказался отвечать на вопрос о возможности размещения на спорных островах американских баз в случае их передачи Японии. Ивая сослался на то, что любое заявление на этот счет может оказать негативное влияние на переговоры с Россией.

Накануне переговоров ситуация вокруг Курил обострилась из-за заявления депутата от партии "Обновление Японии" Ходаки Маруямы, который на встрече с избирателям сказал, что южные Курильские острова "можно вернуть обратно только путем войны".

Эти слова раскритиковал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга. "Это вызывает искреннее сожаление. Никаких изменений в линии правительства решать проблему путем дипломатических переговоров нет", – сказал чиновник.

Россия и Япония несколько десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Токио увязывает подписание документа с решением спора вокруг "северных территорий", как в Японии называют четыре южных острова Курильской гряды. Москва выступает против такого подхода.

Андрей ФИЛАТОВ
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