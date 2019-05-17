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Предложившего захватить Курилы депутата ожидает наказание

Фото: www.globallookpress.com
Борьба за спорные территории продолжается

История о завоевании российских островов Японией приобрела неожиданный поворот. Замахнувшийся на российские Курилы депутат Ходаки Маруяма поплатится за недальновидные высказывания.

Допущенная оплошность – веская причина для увольнения. В парламенте предложили отправить законодателя в отставку, чтобы его место занял более толерантный и дипломатичный политик. 

Инициативу поддержали 6 оппозиционных партий, пишет NHK. Впрочем, первый шаг на пути к своему увольнению Маруяма сделал сам. Для начала он решил выйти из партии и даже написал соответствующее заявление. 

Напомним, ранее Ходаки Маруяма предложил "отвоевать" у России Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. За поступок пришлось оправдываться генсекретарю японского кабмина Ёсихидэ Суге. За выходку депутата нижней палаты парламента извинился также руководитель партии Итиро Мацуи.

Ксения АНДРЕЕВА
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