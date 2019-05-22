Россия и Япония вместе освоят Курилы

Первые переговоры по важному вопросу уже состоялись

В Москве 20 и 21 мая прошли заседания рабочих групп по вопросам совместной российско-японской экономической деятельности на Курильских островах.

"Это первое заседание по совместной экономической деятельности на таком уровне. Были проведен откровенный и конструктивный обмен мнениями. Кроме того, это первое заседание, специально посвященное юридическим вопросам", –

приводит РИА "Новости" слова сотрудника японского дипломатического ведомства. По словам дипломата, стороны в некоторой степени продвинулись во взаимопонимании друг друга, но обсуждаемый вопрос слишком сложен, чтобы решить его за один раз.

Он добавил, что на заседаниях развернулась "конкретная дискуссия, направленная на заключение рамочного соглашения для... реализации проектов совместной экономической деятельности". В итоге стороны решили продолжать переговоры в рамках рабочей группы на уровне глав департаментов.

Эксперты отмечают, что серьезным препятствием при обсуждении совместной экономической деятельности на Курилах является необходимость получения российских виз японскими бизнесменами и гражданами. Официальная позиция Японии заключается в том, что Северные территории – так в стране восходящего солнца называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи – это японская территория, для посещения которой виза не нужна.

Договоренность о возможности ведения совместной деятельности на Курилах была достигнута в декабре 2016 г. во время визита в Японию президента Владимира Путина.



