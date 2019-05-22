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Токио узнал мнение жителей Южных Курил по поводу присоединения к Японии

Фото: www.globallookpress.com
МИД страны зондирует настроения среди населения островов

Пока судьба Южных Курил остается неясной, Токио решил выяснить, как живущие там россияне смотрят на территориальные претензии японцев. С этой целью японский МИД провел телефонный опрос жителей Курил.

Согласно результатам исследования, за безоговорочное сохранение спорных земель в составе выступает чуть больше половины опрошенных (53%).За передачу островов Японии выступили лишь 2%. Остальные 43% считают, что вопрос нужно решать таким образом, что обе стороны остались удовлетворены, говорится в опубликованном материале внешнеполитического ведомства Японии.

Всего было опрошено 3,6 тысяч человек в возрасте от 18 до 69 лет.

Напомним, Токио требует от Москвы передачи четырех островов – Итуруп, Кунашир, Шикота и Хабомаи. В свою очередь, российская сторона ждет от японцев подписания мирного договора на основе декларации СССР и Японии от 1956 года.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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