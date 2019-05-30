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Визит Лаврова в Токио на переговоры по Курилам вызвал негодование японцев

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Жители Страны восходящего солнца не хотят искать компромиссов

Прилет в Токио главы МИД РФ Сергея Лаврова спровоцировал протестные митинги в Японии. Местные жители требуют от России возврата спорных Курильских островов.

Лавров прилетел в столицу Японии на переговоры по Курилам, что заставило выйти на улицу несколько десятков представителей ультраправых. Они встали у здания парламента страны в центре города, держа флаги государства. Кроме того, по улицам города ездит фургон с громкоговорителем, из которого раздаются призывы вернуть "северные территории" – так японцы называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

"Мы здесь собрались, потому что сегодня в Токио пройдут переговоры министра Лаврова",

– заявил один из участников акции, передает РИА "Новости".

В четверг, 30 мая, Япония и Россия проводят встречу в формате "два на два" – с каждой стороны в переговорах участвуют главы МИД и Минобороны.

Фоторепортаж
Лавров не увидел смысла в переговорах по Курилам
AP © AP © AP ©
AP © AP © AP ©
Артем ВЕСЕЛЫЙ
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