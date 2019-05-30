Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Неприемлемо": Япония выступила против российского присутствия на Курилах

Фото:Михаил Джапаридзе/ТАСС
Между Лавровым и Коно возник правовой спор по военным учениям на островах

В Токио очень недовольны тем, что Москва наращивает военное присутствие на Курильских островах. Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно на встрече с коллегой Сергеем Лавровым.

"Что касается военного наращивания РФ на "северных территориях" (так в Японии называют южную часть Курил. – прим. "Утра"), то это неприемлемо с юридической точки зрения нашей стороны",

цитирует Коно ТАСС.

В ответ Лавров дал понять, что Россия не нарушает никаких международных законов, поскольку "вооруженные силы работают на своей суверенной территории".

Глава российского МИД отметил, что формат встречи "2+2", в котором также принимали участие министры обороны, позволил вести диалог по Курилам "откровенно", без сглаживания острых углов. При этом разговор получился конструктивным, передает РИА "Новости".

Фоторепортаж
Россия поставит на Курилах С-400
megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф"
megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф"
Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В Европе потребовали ввести санкции против Украины

К мирским властям Киева воззвали церковные

Инфаркт: правда о смерти Скрипаля может всплыть через год

Публика не верит в подлинность звонков отравленного экс-шпиона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей