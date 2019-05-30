Между Лавровым и Коно возник правовой спор по военным учениям на островах

В Токио очень недовольны тем, что Москва наращивает военное присутствие на Курильских островах. Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно на встрече с коллегой Сергеем Лавровым.

"Что касается военного наращивания РФ на "северных территориях" (так в Японии называют южную часть Курил. – прим. "Утра"), то это неприемлемо с юридической точки зрения нашей стороны",

– цитирует Коно ТАСС.

В ответ Лавров дал понять, что Россия не нарушает никаких международных законов, поскольку "вооруженные силы работают на своей суверенной территории".

Глава российского МИД отметил, что формат встречи "2+2", в котором также принимали участие министры обороны, позволил вести диалог по Курилам "откровенно", без сглаживания острых углов. При этом разговор получился конструктивным, передает РИА "Новости".