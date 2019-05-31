Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Курилы как домой: Москва предложила Токио полностью отменить визы

Фото: www.globallookpress.com
Главы МИД двух стран договорились не делиться с журналистами секретами

Между Россией и Японией еще далеко не все гладко. Это признал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находясь на переговорах в Токио.

"Интенсификация переговорного процесса не означает автоматически того, что мы сближаем позиции. Пока проблем еще немало", – цитирует РИА "Новости" Лаврова.

Один из основных противоречивых моментов – территориальные претензии Японии. Москва ранее не раз говорила, что принадлежность Курил не обсуждается. Но есть выход: можно открыть острова и всю остальную территорию РФ японцам для свободного посещения, "начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями". Естественно, процесс должен быть взаимным.

Сергей Лавров и Таро Коно. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Другой проблемный момент – заключение мирного договора между странами. Главное, чего удалось добиться на данный момент, – договориться продолжать обсуждение этой темы. Известно, что в основе переговоров – декларация между Москвой и Токио от 1956 года. В ней допускается возможность передачи островов Хабомаи и Шикотана в юрисдикцию Японии, но только после подписания мирного договора.

"Согласовали график дальнейших встреч по теме мирного договора", – приводит сайт "Комсомольская правда" слова Лаврова.

Глава МИД Японии Таро Коно, со своей стороны, сообщил, что разговор с российским коллегой получился откровенным и доверительным. Но в подробности министры решили прессу не посвящать.

"Скажу лишь, что по тем вопросам, по которым наши точки зрения отличаются, я передал министру Лаврову позицию Японии. В ходе переговоров … четко определились темы, разногласия по которым необходимо преодолеть", – передает РИА "Новости" заявление Коно.

Главы внешнеполитических и оборонных ведомств РФ и Японии провели накануне уже пятую встречу в формате "2+2". Она предваряет переговоры президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ, запланированные на 29 июня на полях саммита G20 в японской Осаке.

Фоторепортаж
Россия поставит на Курилах С-400
megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф"
megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф" megaobzor.com ©<br>Пусковая установка ЗРС С-400 "Триумф"
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В Европе потребовали ввести санкции против Украины

К мирским властям Киева воззвали церковные

Инфаркт: правда о смерти Скрипаля может всплыть через год

Публика не верит в подлинность звонков отравленного экс-шпиона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей