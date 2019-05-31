На Курилы как домой: Москва предложила Токио полностью отменить визы

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Между Россией и Японией еще далеко не все гладко. Это признал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находясь на переговорах в Токио.
"Интенсификация переговорного процесса не означает автоматически того, что мы сближаем позиции. Пока проблем еще немало", – цитирует РИА "Новости" Лаврова.
Один из основных противоречивых моментов – территориальные претензии Японии. Москва ранее не раз говорила, что принадлежность Курил не обсуждается. Но есть выход: можно открыть острова и всю остальную территорию РФ японцам для свободного посещения, "начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями". Естественно, процесс должен быть взаимным.
Другой проблемный момент – заключение мирного договора между странами. Главное, чего удалось добиться на данный момент, – договориться продолжать обсуждение этой темы. Известно, что в основе переговоров – декларация между Москвой и Токио от 1956 года. В ней допускается возможность передачи островов Хабомаи и Шикотана в юрисдикцию Японии, но только после подписания мирного договора.
"Согласовали график дальнейших встреч по теме мирного договора", – приводит сайт "Комсомольская правда" слова Лаврова.
Глава МИД Японии Таро Коно, со своей стороны, сообщил, что разговор с российским коллегой получился откровенным и доверительным. Но в подробности министры решили прессу не посвящать.
"Скажу лишь, что по тем вопросам, по которым наши точки зрения отличаются, я передал министру Лаврову позицию Японии. В ходе переговоров … четко определились темы, разногласия по которым необходимо преодолеть", – передает РИА "Новости" заявление Коно.
Главы внешнеполитических и оборонных ведомств РФ и Японии провели накануне уже пятую встречу в формате "2+2". Она предваряет переговоры президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ, запланированные на 29 июня на полях саммита G20 в японской Осаке.
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