В Японии обсуждают военный захват Курил

Токио выступает против силового решения вопроса

Нижняя палата парламента Японии осудила депутата Ходаки Маруяму, заявившего, что Курильские острова могут быть возвращены Токио военным путем.

В принятой депутатами резолюции отмечается, что депутат должен сам принять решение о своей отставке, сообщает Kyodo News. В мае этого года 35-летний Маруяма был исключен из оппозиционной Японской инновационной партии после того, как в ходе поездки на южные Курилы в рамках безвизового обмена заявил:

"Неужели нет другой альтернативы, кроме войны (чтобы вернуть острова).

Агентство отмечает, что в этот момент Маруяма был сильно пьян.

При этом депутат отказывается сдать свой мандат, заявляя, что решение об этом должны принять его избиратели. Руководство партии уже принесло извинения России, а российский МИД заявил, что Москву возмутили слова Маруямы.

Мирный договор между Россией и Японией до сих пор не заключен. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, Москва заявляет, что южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны.