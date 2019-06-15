Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Безвизовая поездка японцев на Курилы сорвалась

Фото: www.globallookpress.com
Визит жителей Страны восходящего солнца отменили из-за циклона

Намеченное на 17 июня посещение японцами острова Кунашир не состоится. Всему виной надвигающийся на Курилы циклон. По прогнозам синоптиков, непогода накроет острова 16 июня. Жителей предупредили о ливнях и сильном ветре до 25 метров в секунду, пишет РИА "Сахалин-Курилы". Из-за высоких волн судно, на котором должны были прибыть иностранные гости, не смогло выйти из порта Немуро на острове Хоккайдо.

Японцы в рамках безвизовых обменов намеревались посетить могилы предков. В соответствии с программой, в следующий раз они смогут приехать через месяц с небольшим – 18 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство Киодо.

В этом году японцы, которые ранее жили в южной части Курил, приедут туда девять раз. Курильчане же посетят Японию шесть раз.

Безвизовые поездки организуют с 1992 года по договоренности правительств двух стран с целью решения вопроса о мирном договоре и улучшения взаимопонимания народов. Для визита по обмену нужен только национальный паспорт со специальным вкладышем.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Доллар подскочит до 90 рублей

Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту

"Сказочник": Порошенко высмеяли из-за "украинского трезубца" в Севастополе

Россияне возмутились словами экс-президента Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей