Визит жителей Страны восходящего солнца отменили из-за циклона

Намеченное на 17 июня посещение японцами острова Кунашир не состоится. Всему виной надвигающийся на Курилы циклон. По прогнозам синоптиков, непогода накроет острова 16 июня. Жителей предупредили о ливнях и сильном ветре до 25 метров в секунду, пишет РИА "Сахалин-Курилы". Из-за высоких волн судно, на котором должны были прибыть иностранные гости, не смогло выйти из порта Немуро на острове Хоккайдо.

Японцы в рамках безвизовых обменов намеревались посетить могилы предков. В соответствии с программой, в следующий раз они смогут приехать через месяц с небольшим – 18 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство Киодо.

В этом году японцы, которые ранее жили в южной части Курил, приедут туда девять раз. Курильчане же посетят Японию шесть раз.

Безвизовые поездки организуют с 1992 года по договоренности правительств двух стран с целью решения вопроса о мирном договоре и улучшения взаимопонимания народов. Для визита по обмену нужен только национальный паспорт со специальным вкладышем.