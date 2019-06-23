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Токио и Москва не смогут достичь соглашения по Курилам

Фото: www.globallookpress.com
Разногласия между двумя странами так и не уладили

Во время саммита "Большой двадцатки" Россия и Япония вряд ли смогут окончательно договориться о совместной хозяйственной деятельности в южной части Курил. Причина в том, что основное внимание обе стороны уделяли обсуждению мирного договора. Об этом со ссылкой на агентство Киодо пишет ТАСС.

Камнем преткновения стали утилизация отходов и туризм. В России, по словам источника японского информагентства, разочаровались предложениями японской стороны.

Так, в Стране восходящего солнца предложили обеспечить Курильские острова прессами для мусора, которые позволят уменьшить его объем. Также японцы захотели устраивать морские экскурсии по островам. Для этого необходимо учредить туроператора. Российская сторона ожидала более серьезных проектов. Речь идет о создании заводов по переработке мусора и развитии туристической инфраструктуры.

Саммит G20 пройдет в японской Осаке 28-29 июня. На второй день запланированы переговоры российского лидера Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ.

Напомним, в мае в Москве состоялись заседания рабочих групп по вопросам совместной экономической деятельности на Курилах.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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