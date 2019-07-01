Страна восходящего солнца присвоила российские острова еще в феврале

Япония решила курильский вопрос. Причем сделала это втихаря.

О том, что она прихватила чужую территорию, стало известно лишь на саммите G20, который прошел в Осаке в минувшие выходные. Так, в презентации Страны восходящего солнца на третьей секунде выплывает ее карта с включенными в состав Южными Курильскими островами.

Любопытно, что видеоролик, который разместили на официальном сайте "Большой двадцатки" в конце июня, был в наличии 4 месяца назад. На YouTube-канале премьер-министра Синдзо Абэ кадры с прихваченными Курилами появились еще 19 февраля, отмечает "Вечерняя Москва".

Напомним, Япония отказалась от Курильского архипелага и южного Сахалина, которые стали частью России по итогам Второй мировой войны. Об этом свидетельствует Сан-Францисская декларация 1951 года. Между тем активизировавшиеся особенно в последнее время власти Токио действуют по принципу: надежда умирает последней. Их не покидают грезы о передаче островов. Предполагалось, что курильский вопрос будет поднят в рамках G20, пишет "Царьград". Однако этого не произошло