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Курилы отдали Японии

Фото: www.globallookpress.com
Страна восходящего солнца присвоила российские острова еще в феврале

Япония решила курильский вопрос. Причем сделала это втихаря.

О том, что она прихватила чужую территорию, стало известно лишь на саммите G20, который прошел в Осаке в минувшие выходные. Так, в презентации Страны восходящего солнца на третьей секунде выплывает ее карта с включенными в состав Южными Курильскими островами.  

Любопытно, что видеоролик, который разместили на официальном сайте "Большой двадцатки" в конце июня, был в наличии 4 месяца назад. На YouTube-канале премьер-министра  Синдзо Абэ кадры с прихваченными Курилами появились еще 19 февраля, отмечает "Вечерняя Москва"

Напомним, Япония отказалась от Курильского архипелага и южного Сахалина, которые стали частью России по итогам Второй мировой войны. Об этом свидетельствует Сан-Францисская декларация 1951 года. Между тем активизировавшиеся особенно в последнее время власти Токио действуют по принципу: надежда умирает последней. Их не покидают грезы о передаче островов. Предполагалось, что курильский вопрос будет поднят в рамках G20, пишет "Царьград". Однако этого не произошло

Ксения АНДРЕЕВА
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