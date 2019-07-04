Российские дипломаты отправили ноту протеста японским коллегам

Москва сообщила Токио, что недовольна материалами, которые распространялись на саммите G20. В них Южные Курильские острова относились к Японии, а не к России. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Среди материалов о саммите на сайте "Большой двадцатки" было видео с историей Осаки, где проходили встречи мировых лидеров. В ролике острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, принадлежность которых Токио оспаривает, обозначили как территорию Японии.

Как рассказала Захарова на брифинге, 2 июля в МИД РФ дипломату посольства Японии в России вручили ноту протеста по поводу того, как японская сторона освещала принадлежность Курил. Представитель ведомства добавила, что Токио воспользовался положением председателя G20 с целью продвинуть "необоснованные территориальные претензии" к России, противоречащие закрепленным в соответствующих документах итоги Второй мировой войны.

Ольга Скабеева опубликовала на своей странице в Twitter публикацию с саммита, на которой острова изображены как часть Японии.

⚡️ Россия выразила протест Японии из-за того, что в материалах к саммиту G20 Южные Курилы были обозначены как территория Японии pic.twitter.com/Cx7a8TmmPP — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 4 июля 2019 г.

Между двумя странами до сих пор нет мирного соглашения. Япония хочет взять под контроль российские Курильские острова, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Согласно Совместной декларации 1956 г., которую подписывали Япония и СССР, Москва не исключала возможности отдать Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, про два другие острова ничего не утверждалось. При этом по Сан-Францисской декларации 1951 г., закрепляющей итоги Второй мировой войны, Япония отказывалась от претензий на Курильский архипелаг. Не так давно Токио возобновил разговоры о передаче Курил японцам.