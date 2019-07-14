Американцы отняли у японцев возможность вернуть Курилы

Компромисса не будет

В деле о передаче островов, похоже, поставили точку.

Японские СМИ сообщают о решении Москвы относительно Курил. Как стало известно, Россия не намерена даже обсуждать тему передачи двух из четырех островов.

О новом повороте в процессе переговоров о заключении мирного договора пишет ТАСС со ссылкой на Kyodo. Осведомленные источники агентства утверждают, что Москва отказалась от компромиссов по Курилам на фоне военного сотрудничества США и Японии. Кроме того, в Стране восходящего солнца подозревают, что нежелание говорить о передаче островов якобы вызвано опасениями, что это плохо повлияет на уровень поддержки власти со стороны россиян.

Ранее после саммита G20 разгорелся скандал вокруг принадлежности островов. Японцы показали карту, где включили Курилы в состав своей страны. Российские дипломаты направили коллегам ноту протеста.