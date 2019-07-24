Весть о поездке российского премьера заставила Токио поволноваться

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев может внести коррективы в курильский вопрос. По крайней мере, в диалог между Москвой и Токио относительно южных островов, заявили в Японии.

Местному агентству Kyodo стало известно о том, что глава кабмина собирается посетить спорные территории. По словам официального источника из Владивостока, который слил информацию журналистам, Дмитрий Анатольевич запланировал поездку на остров Итуруп.

"Если господин Медведев пойдет на такую поездку, это окажет неизбежное влияние на переговоры, в том числе о совместной хозяйственной деятельности, которую правительства Японии и России планируют", – пишет агентство.

Японцы ревностно относятся к любым посещениям Южных Курильских островов российскими представителями. К примеру, в 2015 году Страна восходящего солнца выразила РФ протест.

Напомним, Москва поставила на место настаивавших на передаче четырех Курильских островов японцев. По итогам Второй мировой войны они отошли СССР, то есть имеют российский суверенитет.

